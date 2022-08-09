Доллар отдалился от психологической отметки в более 40 гривен: аналитик объяснил почему

Валютный рынок постепенно стабилизируется во всех сегментах, считает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. Вместе с тем он отметил, что через две недели после одноразовой девальвации гривны на валютном рынке снова появились дисбалансы.

Спрос на валюту снова существенно превосходил предложение, и НБУ на прошлой неделе вынужден был продать 490 миллионов долларов. А вот на розничном рынке ажиотажный спрос, возникший в конце июля после ослабления гривны, постепенно успокоился, и гривна постепенно укреплялась с незначительными колебаниями,

– добавил Котович.

Финансовый аналитик считает, что возврат межбанковского валютного рынка в состояние дефицита – ожидаемое явление. Он предполагает, вполне вероятно, что дисбалансы останутся и дальше, а потому сохранится и потребность в интервенциях НБУ.

Наличный рынок сбалансировался благодаря тому, что произошло уменьшение ажиотажного спроса, а также возросло предложение наличной валюты, в том числе и за счет отложенного предложения со стороны физических лиц. Поспособствовало уменьшению ажиотажа и решение НБУ разрешить приобретение валюты в банках с последующим ее размещением на депозит,

– отметил Котович.

Наличный курс доллара 9 августа

В банках курс доллара остановился на среднем уровне 38,60 гривны за доллар при покупке, а продают банки за 39,70 гривны.

курс доллара остановился на среднем уровне 38,60 гривны за доллар при покупке, а продают банки за 39,70 гривны. В обменниках покупают доллар в среднем за 38,85 гривны, а продают – за 39,66 гривны.

покупают доллар в среднем за 38,85 гривны, а продают – за 39,66 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,47 гривны, а продажа – 39,72 гривны.

Детальнее Доллар на черном рынке почти 40: наличный курс 9 августа

Другие прогнозы экспертов

Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

По мнению экономического аналитика Алексея Козырева, курс в период с 4 по 10 августа будет в пределах коридора от 36,57 гривен – до 41,50 гривен – для доллара.

Глава аналитического департамента ІК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс может быть отменен этой осенью.

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