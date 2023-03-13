Доллар остается стабильным: как изменился курс валют за выходные
13 марта 2023, 11:24Читати новину українською
С конца февраля национальная валюта существенно укрепилась, а курс доллара снизился больше чем на гривну. Последние несколько дней ситуация на наличном рынке остается достаточно стабильной, однако есть незначительные колебания.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 13 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,20 гривны (без изменений по сравнению с 10 марта), а купить за 38,70 гривны (также без изменений).
Интересно Доллар стремительно упал: может ли курс обвалиться еще больше
- Наличное евро банки покупают за 40,10 гривен (без изменений), а продают в среднем за 40,82 гривен (+7 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,20 гривны (+3 копейки), а продают – за 38,51 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,47 гривны (+32 копейки), а продажа – 40,96 гривны (+44 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,35 гривны (без изменений), а продажа – 38,49 гривны (без изменений).
- Евро покупают по 40,64 гривны (+34 копейки), а продают за 40,89 гривны (+33 копейки).
Может ли гривна укрепиться еще больше
- Как сообщил банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу, дальнейшее укрепление гривны маловероятно, ведь для этого нет экономически обоснованных оснований.
- По словам банкира, что наличный курс в обменных пунктах на следующей неделе будет стабильным и прогнозируемым, так что в период с 13 по 19 марта глобальных изменений не предусматривается.
- Курсовые колебания возможны в размере 0,3 – 0,5 гривны, наличный курс будет находиться в пределах 38-39 гривен за доллар и 40 – 41 гривны за евро.