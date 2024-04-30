Доллар вырос снова: какой официальный курс сегодня
За сутки американская валюта прибавила в цене на несколько копеек. Евро также подхватило этот тренд на оживление.
Официальный курс 30 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,66 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 6 копеек против 29 апреля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,49 гривны, что на 5 копеек больше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 1 мая:
- доллар – 39,51 гривны,
- евро – 42,36 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 30 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,50 гривны, а продажа – 39,95 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,55 гривны, а продажа – 39,95 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,70 гривны, а продажа – 39,83 гривны.
Какого доллара стоит ждать на этой неделе
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала спрогнозировала, что спрос на валюту может вырасти на этой неделе. Все из-за того, что сейчас период массовой выплаты зарплат, пенсий и другой социальной помощи.Напоминаем! На прошлой неделе стоимость доллара была в пределах 39,75 – 39 39,90 гривны.
С одной стороны, накануне Пасхи украинцы будут нуждаться в большем количестве свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты.
А с другой стороны, добавляет Золотько, девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными.Важно! На этой неделе наличный курс может колебаться в диапазоне 39,60 – 40,30 гривны.