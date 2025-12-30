Евро побило рекорд, а доллар близок к максимуму: как гривна ослабнет перед Новым годом

За последние сутки доллар в цене вырос на 15 копеек, а евро – на 10 копеек. Зато в день перед Новым годом обе валюты продемонстрируют очередной рост, где американская валюта почти достигнет максимального показателя, который был установлен ранее, а европейская валюта побьет очередной рекорд цены.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,21 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 15 копеек против 26 декабря. Официальный курс евро составляет 49,55 гривны, то есть цена выросла на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 31 декабря каким будет курс валют:

доллар – 42,38 гривны;

евро – 49,85 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 30 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,95 гривны, продажа – по 42,45 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,45 гривны , продажа – по 42,45 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,76 гривны, продажа – по 42,45 гривны.

Какой курс прогнозируют до конца 2025 года?