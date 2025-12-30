Евро побило рекорд, а доллар близок к максимуму: как гривна ослабнет перед Новым годом
- Доллар подорожал 30 декабря до 42,21 гривны, а евро выросло до 49,55 гривны.
- Но перед Новым годом валюты установят рекордные показатели: доллар резко подорожает до 42,38 гривны, а евро – до нового максимального показателя в 49,85 гривны.
За последние сутки доллар в цене вырос на 15 копеек, а евро – на 10 копеек. Зато в день перед Новым годом обе валюты продемонстрируют очередной рост, где американская валюта почти достигнет максимального показателя, который был установлен ранее, а европейская валюта побьет очередной рекорд цены.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,21 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 15 копеек против 26 декабря. Официальный курс евро составляет 49,55 гривны, то есть цена выросла на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 31 декабря каким будет курс валют:
- доллар – 42,38 гривны;
- евро – 49,85 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 30 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,95 гривны, продажа – по 42,45 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,45 гривны, продажа – по 42,45 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,76 гривны, продажа – по 42,45 гривны.
Какой курс прогнозируют до конца 2025 года?
До конца года ожидается незначительное смещение доллара – до 43 – 43,5 гривны, спрогнозировал банкир из Глобус банка Тарас Лесовой. Такого же мнения эксперт Александр Паращий, который ожидает, что доллар может достичь 43 гривен до конца года.
В общем массово скупать валюту сейчас не советуют, ведь в январе 2026 года ожидается постепенное выравнивание спроса и предложения на валютном рынке. Сейчас самым прибыльным инструментом для инвестиций остаются гривневые депозиты с высокими ставками.
На 2025 год в бюджетном документе ориентировочный курс был заложен на уровне 45 гривен, а на 2026 год предполагается уже показатель в 45,6 гривны.