Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,06 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 13 копеек против 26 декабря. Официальный курс евро составляет 49,55 гривны, то есть цена выросла на 13 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Крах стандартов прозрачности: как российская экономика погружается в хаос
По состоянию на 30 декабря каким будет курс валют:
- доллар – 42,21 гривны;
- евро – 49,65 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 29 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,85 гривны, продажа – по 42,30 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,31 гривны, продажа – по 42,30 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,60 гривны, продажа – по 42,36 гривны.
Какого курса ожидать?
После праздников НБУ продолжит активно регулировать валютный рынок через интервенции и режим управляемой гибкости. Это поможет избегать резких колебаний курса доллара. Как оценил банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, гривна таким образом будет оставаться предсказуемой в период сезонных изменений спроса и предложений.
Прогнозируется также, каким может быть официальный курс. Его диапазон может держаться от 42,2 гривны до 42,8 гривны за доллар. Кроме того, может оставаться возможным даже уровень в 43 гривны, но это будет без резкого скачка цены.
Формировать поведение на валютном рынке будут: динамика спроса, сезонность и реакция банковских интервенций, которые не дают курсу выходить за прогнозируемые пределы. А риски чрезмерных колебаний пока остаются низкими, но только при условии сохранения регуляторных механизмов.