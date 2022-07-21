Доллар по 40: курс в обменниках резко вырос после решения НБУ
В некоторых обменниках доллар пересек отметку в 40 гривен, после решения НБУ поднятия официального курса на 25%. Какой курс валют на черном рынке и банках, читайте далее.
Курс валют в банках
По данным "Минфина", 21 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,50 гривны за доллар при покупке (без изменений). В то время как продают валюту в банках за 37,30 гривны за доллар (-20 копеек).
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Евро банки покупают за 36,80 грн (-10 копеек), а продают в среднем за 37,80 грн за евро (-20 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,99 грн (-1,45 грн), а продают - за 39,06 грн (+2,34 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 38,24 грн (+1,08 грн) и продажа – 39,61 грн (+2,21 грн).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 36,70 гривны (-5 копеек), а продажа – 37 гривен (без изменений).
- Евро продают по 37,20 гривны (без изменений), а покупают по 37,50 гривны (+10 копеек).
Напомним, что утром 21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25% до 36,5686 гривны за доллар, поскольку предыдущий в 29,25 в нынешних условиях не соответствовал реалиям, объяснил регулятор.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.
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