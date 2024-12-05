Разновекторные тенденции на рынке: как изменились курсы и какие валюты подорожали

Валюты в банках и на черном рынке за последние сутки потеряли цену, однако лишь на несколько копеек каждая. В обменниках ситуация несколько иная, ведь курсы обмена доллара и евро подешевели, особенно европейская валюта, а курсы покупки наоборот выросли.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 4 декабря) и продажа по 41,95 гривны (-4 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,55 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,23 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (-3 копейки), а продать по 41,85 гривны (без изменений).

(-3 копейки), а продать по (без изменений). Покупка евро по 44,10 гривны (-3 копейки), а продажа по 44,26 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,43 гривны (-9 копеек), а продают по 41,96 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают по (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,60 гривны (-24 копейки), а продают по 44,43 гривны (+13 копеек).

Что будет с курсом на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что в течение нескольких недель на валютном рынке наблюдается контролируемое колебание валютных курсов. Поэтому курс доллара на межбанке колеблется в промежутке от 41,2 гривны до 41,6 гривны, а евро наоборот имел разновекторные тенденции.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время прогнозы к постепенному росту валютных курсов остаются в силе, но мы не предполагаем катастрофических ростов. Во-первых, международная помощь позволяет Нацбанку спокойно удерживать курс, во-вторых, регулятор не заинтересован в сильной девальвации, поскольку она, как следствие, повлияет на инфляцию.

Как добавляет Лесовой, несмотря на новые энергетические и военные вызовы, есть надежда, что их влияние на валютные показатели не будет чрезмерным.



По прогнозам банкира, на рынке в период 9 – 15 декабря курсы могут быть такими: