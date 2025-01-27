За сколько можно купить валюты на рынке после выходных
Евро в банках и на черном рынке за выходные подорожало. А вот в обменниках курс обмена валюты наоборот упал. По доллару, то валюта показывает впад в банках, на черном рынке и частично в обменниках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 27 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,80 гривны (-10 копеек против 24 января) и продажа по 42,40 гривны (без изменений).
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- Покупка евро происходит по 43,65 гривны (+3 копейки), а продажа по 44,40 гривны (+20 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 42,20 гривны (+3 копейки), а продать по 42,20 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 44,15 гривны (+13 копеек), а продажа по 44,35 гривны (+17 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 41,61 гривны (-18 копеек), а продают по 42,26 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,67 гривны (-20 копеек), а продают по 44,50 гривны (+14 копеек).
Какой прогнозируют курс на февраль
По словам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, в начале февраля ситуация на рынке будет динамичной.
В феврале ожидается, что на рынке будет контролируемая стоимость основных валют.
В то же время официальный курс в новом месяце может находиться в диапазоне от 42 гривен до 42,40 гривны за доллар.
В феврале не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост,
– говорит банкир Лесовой.
Обратите внимание! Ажиотаж и паника на валютном рынке в этот период не прогнозируется.