В обменниках доллар резко опустился: какой курс в конце недели
5 января 2024, 10:01Читати новину українською
На сегодняшний день курс в банках почти не изменился, а вот в обменниках доллар существенно опустился при продаже. В то же время, на черном рынке наблюдается рост как доллара, так и евро.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 5 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,3 гривны (+10 копеек против 4 января), а продажа – 39 гривен (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 42 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,40 гривны (-39 копеек), а продажа – 39,27 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,12 гривны (-18 копеек), а продажа – 42,99 гривны (+2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,05 гривны (+15 копеек), а продажа – 39,20 гривны (+14 копеек).
- Евро покупают за 42,60 гривны (+19 копеек), а продают за 42,87 гривны (+12 копеек).
Прогноз курса доллара
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, валютный рынок ближе к середине января будет соответствовать трендам, введенным в ноябре – декабре.
Реализация стратегии "управляемой гибкости", благодаря которой регулятор сбалансирует спрос и предложение на межбанке, при этом объемы валютных интервенций будут зависеть от спроса, и по итогам января вряд ли они превысят 2 – 2,5 миллиарда долларов.
- Пределы колебаний на межбанке будут на уровне 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро,
- На наличном рынке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривну за евро.
Подытоживая Лесовой добавляет, что ничего сенсационного на следующей неделе не будет на рынке. Следовательно, рынку не грозит "стремительная" смена курсов или какая-то дестабилизация.