В обменниках доллар резко опустился: какой курс в конце недели

На сегодняшний день курс в банках почти не изменился, а вот в обменниках доллар существенно опустился при продаже. В то же время, на черном рынке наблюдается рост как доллара, так и евро.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,3 гривны (+10 копеек против 4 января), а продажа – 39 гривен (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,40 гривны (-39 копеек), а продажа – 39,27 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-39 копеек), а продажа – (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,12 гривны (-18 копеек), а продажа – 42,99 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,05 гривны (+15 копеек), а продажа – 39,20 гривны (+14 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (+14 копеек). Евро покупают за 42,60 гривны (+19 копеек), а продают за 42,87 гривны (+12 копеек).

Прогноз курса доллара

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, валютный рынок ближе к середине января будет соответствовать трендам, введенным в ноябре – декабре.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Реализация стратегии "управляемой гибкости", благодаря которой регулятор сбалансирует спрос и предложение на межбанке, при этом объемы валютных интервенций будут зависеть от спроса, и по итогам января вряд ли они превысят 2 – 2,5 миллиарда долларов.

Пределы колебаний на межбанке будут на уровне 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро,

будут на уровне 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро, На наличном рынке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривну за евро.

Банкир прогнозирует, что отличием на следующей неделе от предыдущей может стать "коридоры" допустимых колебаний. Впрочем, резких курсовых изменений не произойдет.

Подытоживая Лесовой добавляет, что ничего сенсационного на следующей неделе не будет на рынке. Следовательно, рынку не грозит "стремительная" смена курсов или какая-то дестабилизация.