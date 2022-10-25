Доллар снова резко подешевел: какой курс на черном рынке

Наличный доллар продолжает дешеветь, наиболее существенно курс изменился на черном рынке. К слову именно там сегодня можно выгоднее всего купить валюту.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 25 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен (без изменений против 24 октября). В то время как продают ее за 40,60 гривны (-10 копеек).

Читайте также Паспорт, репутация и билет в кино: как будут использовать NFT в будущем

Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,40 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 39,45 гривны за евро (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,57 гривны (-19 копеек), а продают – за 40,48 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают – за (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,20 гривны (-3 копейки) и продажа – 39,37 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны (-25 копеек), а продажа – 40,30 гривны (-20 копеек).

(-25 копеек), а продажа – (-20 копеек). Евро покупают по 38,70 гривны (-10 копеек), а покупают за 39 гривен (-10 копеек).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько объясняет, если общая ситуация существенно не ухудшится, курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в коридоре 39,9 – 40,8 гривны за доллар. Хотя следует признать, что преодолеть отметку в 40 гривен будет очень сложно.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На безналичном рынке на прошлой неделе сохранялся тренд по медленному уменьшению дисбаланса на рынке. Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке сократилась до 569 миллионов долларов. В общем, этот тренд остается актуальным в течение последних 4-х недель, хотя спрос продолжает преобладать над предложением иностранной валюты.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.