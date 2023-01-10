Доллар подешевел в обменниках и на черном рынке

Наличный доллар за сутки подешевел в обменниках и на черном рынке, а вот в банках, наоборот, добавил несколько копеек. Каким прогнозировано будет курс на этой неделе, читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 10 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,23 гривны (+3 копейки против 9 января), а купить за 40,77 гривны (+2 копейки).

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Наличный евро банки покупают за 42,10 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 42,80 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,45 гривны (-2 копейки), а продают – за 40,70 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продают – за (-13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,51 гривны (+4 копейки), а продажа – 43,05 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,54 гривны (-6 копеек), а продажа – 40,65 гривны (-10 копеек).

(-6 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 42,60 гривны (+20 копеек), а продают за 42,88 гривны (+14 копеек).

Чего ждать от доллара на следующей неделе

Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на этой неделе на наличном валютном рынке должен доминировать тренд по укреплению национальной валюты. Период массированных выплат зарплат остался позади, поэтому источников дополнительного спроса на валюту со стороны физических лиц становится меньше.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Попытки расшатать курс, конечно, могут повторяться, но вряд ли они будут успешными. На мой взгляд, ближайшие 7 дней курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,10 – 40,90 гривен за доллар.

Другой банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что в период с 9 по 15 января на валютном рынке не ожидается значительных изменений.