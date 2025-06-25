Доллар подает, евро растет: какие курсы в банках и в обменниках
- Доллар подешевел в банках и обменниках, в то время как евро подорожало, особенно в банках.
- На черном рынке средние курсы доллара снизились, а евро показало небольшой рост.
Доллар подешевел за последние сутки в банках и в обменниках. Зато евро показывает рост цены, особенно в банках, где цена приблизилась к 49 гривен.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 25 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 24 июня) и продажа по 42,05 гривны (-10 копеек).
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- Покупка евро проходит по 48,15 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,97 гривны (+17 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,78 гривны (-7 копеек), а продать по 41,80 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 48,60 гривны (+10 копеек), а продажа по 48,80 гривны (+7 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 41,02 гривны (-31 копейка), а продают по 41,85 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,36 гривны (-5 копеек), а продают по 48,95 гривны (+2 копейки).
Как менялся курс доллара
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, НБУ в дальнейшем будет держать ситуацию на валютном рынке под своим контролем.
Золотько напоминает, что в конце прошлой недели доллар превысил отметку 42 гривны за доллар и достиг где-то 41,39 – 42,01 гривны за доллар.
На прошлой неделе на валютном рынке Украины гривна находилась под давлением со стороны доллара США.
Как объясняется, такой рост курса был спровоцирован выходным в США. Из-за этого произошел временный дефицит доллара.
Ожидается, что темпы роста курса доллара сохранятся, однако существенного ослабления гривны не стоит ожидать.