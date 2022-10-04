Доллар дешевле 41 гривны: за сколько можно купить валюту

Доллар продолжает дешеветь вторую неделю подряд. По самому низкому курсу сегодня покупают валюту обменники, а продают банки.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 4 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,80 гривен за доллар при покупке (-40 копеек против 3 октября). В то время как продают ее за 41,60 гривны за доллар (-40 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,05 гривны (-45 копеек), а продают в среднем за 40,45 гривны за евро (-35 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,63 гривны (-82 копейки), а продают – за 41,27 гривны (-67 копеек), по данным finance.ua.

(-82 копейки), а продают – за (-67 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,05 гривны (-61 копейка) и продажа – 39,88 гривны (-50 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,38 гривны (-22 копейки), а продажа – 41,30 гривны (-52 копейки).

(-22 копейки), а продажа – (-52 копейки). Евро продают по 39,30 гривны (-48 копеек), а покупают по 39,82 гривны (-38 копеек).

Курс на этой неделе: прогноз банкирши

Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара на этой неделе может находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар, но при более или менее равном информационном поле. По ее мнению, какие-либо серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Дополнительным фактором поддержки гривни должно стать и увеличение лимита на покупку безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите с 50 тысяч до 100 тысяч гривен, считает эксперт.

К теме НБУ увеличил лимит депозита: какую сумму безналичной валюты смогут покупать украинцы

Отметим, что вчера ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении макрофинансовой денежной помощи на 5 миллиардов евро. Первый транш поступит уже в этом месяце. Ранее экономический эксперт отмечал значимость этих денежных поступлений. По его мнению, в случае задержки НБУ мог повысить официальный курс доллара в сторону 39 – 40 гривен.