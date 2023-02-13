Доллар еще подешевел за выходные в банках
13 февраля 2023, 09:44Читати новину українською
Курс доллара продолжил тенденцию понижения в банках. А вот в обменниках и на черном рынке несколько прибавил, однако все еще держится ниже 40 гривен за доллар.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 13 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,68 гривны (-7 копеек против 10 февраля), а купить за 40,10 гривны (-10 копеек).
Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе
- Наличное евро банки покупают за 42,20 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 43 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,83 гривны (+36 копеек), а продают – за 40,09 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,30 гривны (-10 копеек), а продажа – 42,60 гривны (-30 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (+9 копеек), а продажа – 40,05 гривны (+10 копеек).
- Евро покупают по 42,39 гривны (-11 копеек), а продают за 42,62 гривны (-15 копеек).
Каким будет курс на следующей неделе
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в начале этой недели доллар будет удерживать позиции вблизи психологического уровня 40 гривен за доллар, хотя небольшое превышение предложения над спросом толкает рынок ниже указанной отметки.
По моему мнению, в ближайшие дни такие тенденции будут оставаться актуальными, а значит, несмотря на сопротивление рынка, скорее всего, гривня будет понемногу укрепляться. В течение недели курс доллара будет находиться в коридоре 39,60 – 40,40 гривен.