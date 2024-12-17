Доллар всюду достиг 42 гривен: как изменились курсы валют

Несмотря на то, что валюты за последние сутки выросли на рынке не существенно, доллар сумел достичь отметки при покупке в 42 гривны. В то же время в обменниках как доллар, так и евро при обмене наоборот упали в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,50 гривны (+5 копеек против 16 декабря) и продажа по 42 гривны (+8 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,70 гривны (+20 копеек), а продажа по 44,30 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42 гривны (+5 копеек), а продать по 42 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продать по (+1 копейка). Покупка евро по 44,20 гривны (+3 копейки), а продажа по 44,29 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,46 гривны (-9 копеек), а продают по 42,03 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают по (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,66 гривны (-28 копеек), а продают по 44,43 гривны (+5 копеек).

Какой курс доллара на этой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала напомнила, что на прошлой неделе повышенный спрос на валюту в первые дни недели привел к росту курса. В то же время на этой неделе давление на гривну будет оставаться усиленным прежде всего из-за сезонного фактора.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Импортеры спешат с проплатой по контрактам, население реагирует на рост курса увеличением спроса.

Как объясняет Золотько, несмотря на повышенную волатильность, в целом ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.

Обратите внимание! Стоимость наличной валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,70 – 42,20 гривны за доллар.