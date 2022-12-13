Доллар снова начал дорожать: где сегодня самый выгодный курс
13 декабря 2022, 10:32Читати новину українською
Курс доллара начал двигаться вверх и за сутки вырос на несколько копеек. Вместе с тем банки, обменники и черный рынок все еще покупают доллар ниже 40 гривен.
Курс валют в банках
- За данным "Минфин", 13 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,61 гривны (+1 копейка против 12 декабря), а купить за 40,15 гривны (+5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,10 гривну (+10 копеек), а продают в среднем по 41,890 гривну (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,66 гривны (-11 копеек), а продают – за 40,20 гривен (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,45 гривны (+5 копеек), а продажа – 42,05 гривны (+20 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,97 гривны (+7 копеек), а продажа – 40,10 гривен (+5 копеек).
- Евро покупают по 41,73 гривны (+16 копеек), а продают за 41,95 гривны (+15 копеек).
Каким будет курс этой недели
Банкирша Анна Золотько считает, что на этой неделе в целом курс гривны к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня. Также она подчеркнула, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.
По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар.