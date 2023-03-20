Доллар заметно подорожал: как изменился курс за выходные
20 марта 2023, 10:16Читати новину українською
Доллар на наличном рынке заметно подорожал за выходные. Больше американская валюта добавила в обменниках.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 20 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,40 гривны (+5 копеек против 17 марта), а купить за 38,90 гривны (+15 копеек).
К теме Курс доллара и евро: ожидать ли резкого скачка на следующей неделе
- Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (+16 копеек), а продают в среднем по 41,15 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,58 гривны (+18 копейки), а продают – за 38,87 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,87 гривны (+22 копейки), а продажа – 41,19 гривны (+17 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,70 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,82 гривны (+10 копеек).
- Евро покупают по 40,94 гривны (+16 копеек), а продают за 41,13 гривны (+12 копеек).
Каким будет курс этой недели
В комментарии 24 Каналу банкир Герман Марченко рассказал, что в период с 20 по 26 марта на валютном рынке будет наблюдаться уже привычная ситуация: при незначительных временных колебаниях, не превышающих 0,3 гривны, наличный курс доллара и евро будут оставаться на стабильном уровне.
На следующей неделе наличный курс сохранится в рамках 38 – 39 гривен за доллар и 40 – 41 гривен за евро без заметных или базисных изменений.