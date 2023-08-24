Доллар и дальше "штормит": продажа валюты в банках тяготеет до 39 гривен

В банках и обменниках при покупке доллар снова подорожал. Впрочем, на черном рынке цена уже достигла более 38,5 гривны. А евро держится уже второй день стабильной цены.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 24 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,9 гривны (+20 копеек против 23 августа), а продажа – 38,7 гривны (+20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,35 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 42,2 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,9 гривны (-8 копеек), а продажа – 38,77 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продажа – (+23 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,67 гривны (-2 копейки), а продажа – 42 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,33 гривны (+6 копеек), а продажа – 38,60 гривны (без изменений).

(+6 копеек), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 41,7 гривны (без изменений), а продают за 42,05 гривны (+3 копейки).

Курс валют в конце августа

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой сообщил, что на следующей неделе доллар может быть на уровне 38 – 39 гривен за доллар, а за евро – 41 – 43 гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Разница между курсом покупки и продаж не превысит 0,5 гривен, а текущие колебания будут в пределах 0,1 - 0,5 гривен.

Следовательно, в конце августа можем наблюдать за тем, как продлится период до будущих сентябрьских изменений. Речь идет о возвращении к плавающему курсу.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.