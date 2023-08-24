Доллар и дальше "штормит": продажа валюты в банках тяготеет до 39 гривен
24 августа 2023, 10:04Читати новину українською
В банках и обменниках при покупке доллар снова подорожал. Впрочем, на черном рынке цена уже достигла более 38,5 гривны. А евро держится уже второй день стабильной цены.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 24 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,9 гривны (+20 копеек против 23 августа), а продажа – 38,7 гривны (+20 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,35 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 42,2 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,9 гривны (-8 копеек), а продажа – 38,77 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,67 гривны (-2 копейки), а продажа – 42 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,33 гривны (+6 копеек), а продажа – 38,60 гривны (без изменений).
- Евро покупают за 41,7 гривны (без изменений), а продают за 42,05 гривны (+3 копейки).
Курс валют в конце августа
В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой сообщил, что на следующей неделе доллар может быть на уровне 38 – 39 гривен за доллар, а за евро – 41 – 43 гривны.
Разница между курсом покупки и продаж не превысит 0,5 гривен, а текущие колебания будут в пределах 0,1 - 0,5 гривен.
Следовательно, в конце августа можем наблюдать за тем, как продлится период до будущих сентябрьских изменений. Речь идет о возвращении к плавающему курсу.