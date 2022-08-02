Доллар снова подорожал в обменниках и на черном рынке: курс валют 2 августа

Средний курс доллара по Украине в обменниках и черном рынке снова вырос. Сколько стоит валюта на наличном рынке 2 августа, читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 2 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,50 гривны за доллар при покупке (-6 копеек по сравнению с 1 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,80 гривны за доллар (-40 копеек).

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Евро банки покупают за 39,90 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 41,50 гривны за евро (-35 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,21 гривны (+37 копеек), а продают – за 40,92 гривны (-27 копеек), по данным finance.ua.

(+37 копеек), а продают – за (-27 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,62 гривны (-66 копеек) и продажа – 41,46 гривны (-32 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,15 грн (+30 копеек), а продажа – 40,70 грн (-15 копеек).

(+30 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро продают по 40,60 гривен (+60 копеек), а покупают за 41,45 гривны (+19 копеек).

Решение НБУ запретить обменникам показывают курсы валют на табло

29 июля НБУ запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют. Регулятор объяснил, что таким решением стремится минимизировать фактор спекуляций на валютном рынке и создать по-настоящему конкурентную среду.

Член Совета НБУ Василий Фурман отметил, что никаких факторов для ослабления гривны, после решения регулятора повысить официальный курс доллара на 25%, не было. Он считает, что спекулянты воспользовались психологическим фактором граждан и хотели на этом заработать.

По мнению Фурмана, ажиотаж, который вызывают обменники бесконечной рекламой, это неправильное явление. У европейских такого количества нет.

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Каким будет курс доллара в августе: прогноз эксперта

Как отреагировали украинцы на такое решение НБУ и что предлагают показывать на табло вместо курса, ранее рассказывали здесь.

Экономический эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

Вместе с тем она подчеркнула, что это будет только при условии, что резервы не будут опустошаться, финансовая помощь от наших иностранных партнеров будет поступать, а экспортная выручка наших предприятий-экспортеров будет пополнять страну валютой.

Наличный курс на фоне этого должен уменьшиться и приблизиться к официальному. Хотя прогнозировать процессы, где значительным фактором является паника, ход войны, а также другие переменные факторы, в том числе и предоставление Украине финансовой помощи, дело неблагодарное!

– резюмировала Острикова.

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