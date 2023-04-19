Доллар продолжает расти: какой курс в банках и на черном рынке

Доллар продолжает расти на наличном рынке. Существеннее всего валюта добавила на черном рынке – до 12 копеек, а вот в банках курс все еще без изменений.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 18 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (без изменений против 17 апреля), а купить за 38 гривен (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,70 гривен (-10 копеек), а продают в среднем по 41,50 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,58 гривны (+1 копейка), а продают – за 37,93 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продают – за (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,02 гривны (+1 копейка), а продажа – 41,45 г ровные (+2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (+12 копеек), а продажа – 37,95 гривны (+10 копеек).

(+12 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают по 41,25 гривны (+18 копеек), а продают за 41,45 гривны (+20 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.

А вот банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, что с 17 по 23 апреля доллар будет оставаться в коридоре 36,9 – 37,5 гривны, евро не превысит 41 гривну в цене. Такому курсообразованию будет способствовать сбалансирование предложения и спроса на рынке после праздника.