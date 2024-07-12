Показали неожиданный рост: что с курсом доллара и евро

Европейская валюта на наличном рынке рекордно близко приблизилась к отметке в 45 гривен при покупке. Американская валюта же дальше составляет более 41 гривны за валюту.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,70 гривны (+10 копеек против 11 июля), а продажа – 41,15 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 44,10 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 44,80 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,03 гривны (+11 копеек), а продажа – 41,15 гривны (+15 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+15 копеек). Евро покупают за 44,55 гривны (+16 копеек), а продают за 44,80 гривны (+25 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,75 гривны (+14 копеек), а продают – за 41,35 гривны (+25 копеек), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продают – за (+25 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,30 гривны (+19 копеек), а продажа – 44,95 гривны (+20 копеек).

Сколько будет стоить доллар

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на валютном рынке сейчас относительный штиль в пределах режима управляемой гибкости. Предполагается, что это продлится до середины августа, то есть почти весь летний период.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Не исключением является то, что в сентябре – октябре могут сформироваться новые валютные коридоры в пределах 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро.

Со следующей недели, по словам Лесового, курс американской валюты будет находиться на наличном рынке в пределах 40 – 41,2 гривны, одновременно евро – в пределах 43 – 46 гривен.

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