Курс доллара развернулся в сторону роста: где выгоднее всего сдать валюту

Курс доллара начал эту неделю с роста и продолжает тенденцию третий день подряд. Где самый выгодный сегодня курс, смотрите дальше.

Курс валют в банках

За данным "Минфин", 14 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,68 гривны (+7 копеек против 13 декабря), а купить за 40,20 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,15 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 42 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,87 гривны (+21 копейка), а продают – за 40,15 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(+21 копейка), а продают – за (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны (+40 копеек), а продажа – 42,30 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40 гривен (+3 копейки), а продажа – 40,10 гривен (без изменений).

(+3 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 41,90 г ровные (+17 копеек), а продают за 42,20 гривны (+25 копеек).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько считает, что на этой неделе в целом курс гривны к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня. Также она подчеркнула, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар.