Курс доллара развернулся в сторону роста: где выгоднее всего сдать валюту
14 декабря 2022, 10:21Читати новину українською
Курс доллара начал эту неделю с роста и продолжает тенденцию третий день подряд. Где самый выгодный сегодня курс, смотрите дальше.
Курс валют в банках
- За данным "Минфин", 14 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,68 гривны (+7 копеек против 13 декабря), а купить за 40,20 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,15 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 42 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,87 гривны (+21 копейка), а продают – за 40,15 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны (+40 копеек), а продажа – 42,30 гривны (+25 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40 гривен (+3 копейки), а продажа – 40,10 гривен (без изменений).
- Евро покупают по 41,90 г ровные (+17 копеек), а продают за 42,20 гривны (+25 копеек).
Каким будет курс этой недели
Банкирша Анна Золотько считает, что на этой неделе в целом курс гривны к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня. Также она подчеркнула, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.
По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар.