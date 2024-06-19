Курс доллара в обменниках обвалился

Стоимость американской валюты в обменниках существенно подешевела за последние сутки. Поэтому покупка доллара потеряла более 30 копеек, что сделало курс самым низким на наличном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,50 гривны (без изменений по сравнению с 18 июня), а продажа – 41 гривну (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,50 гривны (+3 копейки), а продажа – в среднем за 44,20 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,85 гривны (-3 копейки), а продажа – 40,95 гривны (-3 копейки).

(-3 копейки), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают по 44,05 гривны (-5 копеек), а продают за 44,25 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,10 гривны (-36 копеек), а продают – за 40,98 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-36 копеек), а продают – за (+11 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 18 июня, евро колебалось на уровне: покупка – 43,52 гривны (-25 копеек), а продажа – 44,42 гривны (-12 копеек).

За сколько можно будет купить 100 долларов на этой неделе

Банкир Анна Золотько напомнила в комментарии 24 Каналу, что объем интервенций Нацбанка на прошлой неделе увеличился. А уже в четверг доллар достиг максимального ценового показателя. В то же время такой рост был вызван решением регулятора по снижению учетной ставки.

Если на такой шаг финансисты ожидали, то по словам Золотько, они не предусмотрели рост фундаментального давления на ценовую стабильность.

Анна Золотько Руководитель казначейского департамента Unex Bank Таким образом снижение учетной ставки для части рынка стало неожиданным и могло усилить спрос на валюту.

Как прогнозирует банкир, на этой неделе будет происходить умеренное снижение спроса на валюту. А курс может колебаться в пределах 40,7 – 41,3 гривны за доллар. Поэтому 100 долларов ориентировочно будут стоить от 4 070 гривен до 4 130 гривен.

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