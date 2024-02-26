Доллар начал проседать: как изменилась стоимость валюты за выходные

Американская валюта потеряла цену на наличном рынке. Цена опустилась как в обменниках, так в банках и на черном рынке. Евро же существеннее всего подешевело в обменниках, где потеряло в покупке почти 40 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,15 гривны (-20 копеек против 23 февраля), а продажа – 38,70 гривны (-15 копеек).

Читайте также Как в тихой гавани: что будет с валютными депозитами на следующей неделе

Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 41,35 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 42,05 гривны (-13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,48 гривны (без изменений), а продажа – 38,60 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 41,85 гривны (+5 копеек), а продают за 42,05 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,98 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,59 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продажа – (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,40 гривны (-38 копеек), а продажа – 42,19 гривны (+5 копеек).

Какой курс будет в марте

Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на межбанке продолжается режим управляемой гибкости. Это прежде всего для того, чтобы создать равновесие на рынке в условиях частых, но несущественных курсовых изменений.

Поэтому, курс банков будет сориентирован на показатели межбанка, как и курсообразование в обменниках. Впрочем, в курсах будут приняты во внимание риски на случай кризисных моментов на рынке и текущая реакция на уровень спроса.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Если курсы покупки валюты в комбанках и обменных пунктах почти совпадают – разница иногда составляет 0,10 – 0,20 гривны, – то курсы продажи регулируются именно спросом, и здесь обменники могут существенно увеличивать разницу между курсами покупки и продажи: по логике прошлых месяцев она может достигать 1 гривны.

В марте ожидается, по словам Лесового, что доллар составит 38 – 40 гривен на межбанке и 38,25 – 40,50 гривны на наличном рынке, а евро – 41 – 43 гривны на межбанке и 41,50 – 43,50 гривны на наличном рынке.