После существенно роста: Нацбанк уже несколько дней опускает официальный курс доллара

Курс доллара опустился до новой отметки в 40,12 гривны после того, как на прошлой неделе цена достигала более 40,50 гривны. Евро также подхватило тенденцию на спад.

Официальный курс 6 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,12 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 17 копеек против 5 июня.

Читайте также В гривне больше: какие депозиты могут принести украинцам самые высокие прибыли

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,60 гривны, что на 16 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 7 июня:

доллар – 40,15 гривны,

евро – 43,62 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 6 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,10 гривны, а продажа – 40,70 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,40 гривны , а продажа – 40,62 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,52 гривны, а продажа – 40,65 гривны.

На каком уровне будет курс на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что основные курсовые показатели во второй декаде июня останутся без изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вероятно именно с этой половины месяца окончательно сформируются новые коридоры валютных колебаний, которые могут продержаться как минимум до осени.

Банкир добавляет, что после роста тарифов на электроэнергию никто не станет ждать новых платежек. Поэтому после первой инерционной декады стоит ожидать массовый пересмотр цен практически на все. Такие инфляционные процессы могут давить на валютный рынок, но у регулятора достаточно возможностей преодолеть новые испытания.

На следующей неделе курсы могут остаться на уровне этой недели:

На межбанке: доллар – 40 – 41 гривна, евро – 43 – 46 гривен,

доллар – 40 – 41 гривна, евро – 43 – 46 гривен, На наличном рынке: доллар будет на уровне 40 – 41,2 гривны, евро – 43 – 46 гривен.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.