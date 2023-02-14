Доллар резко подешевел в обменниках
14 февраля 2023, 10:14Читати новину українською
Курс доллара в обменниках за сутки снизился на 22 копейки. Именно это самый низкий курс по которому покупают валюту на наличном рынке.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 14 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,65 гривны (-2 копейки против 13 февраля), а купить за 40,10 гривны (без изменений).
Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе
- Наличное евро банки покупают за 42,10 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,85 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,61 гривны (-22 копейки), а продают – за 40,09 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,19 гривны (-11 копеек), а продажа – 42,71 гривны (+11 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (без изменений), а продажа – 40 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают по 42,40 гривны (+11 копеек), а продают за 42,60 гривны (-2 копейки).
Каким будет курс этой недели
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в начале этой недели доллар будет удерживать позиции вблизи психологического уровня в 40 гривен за доллар, хотя небольшое превышение предложения над спросом толкает рынок ниже указанной отметки.
По моему мнению, в ближайшие дни такие тенденции будут оставаться актуальными, а значит, несмотря на сопротивление рынка, скорее всего, гривня будет понемногу укрепляться. В течение недели курс доллара будет находиться в коридоре 39,60 – 40,40 гривен.