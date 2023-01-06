Доллар резко подешевел в обменниках: как изменился курс за сутки

6 января 2023, 10:23
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Курс доллара за сутки практически не изменился в банках и на черном рынке, а вот в обменниках резко подешевел более чем на 20 копеек. Сколько стоит валюта сегодня и чего ждать на следующей неделе от курса, читайте дальше.

Курс валют в банках

  • За данным "Минфину", 6 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (без изменений против 5 января), а купить за 40,75 гривны (-5 копеек).

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  • Наличное евро банки покупают за 42 гривны (без изменений), а продают в среднем по 42,70 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,30 гривны (-21 копейка), а продают – за 40,74 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 42,12 гривны (-18 копеек), а продажа – 42,64 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (без изменений), а продажа – 40,70 гривны (-5 копеек).
  • Евро покупают по 42,30 гривны (-10 копеек), а продают за 42,60 гривны (-10 копеек).

Напомним! Банкирша Анна Золотько прогнозировала, что стоимость доллара на наличном рынке на этой неделе будет находиться в диапазоне 40,20 – 41,20 гривны.

Чего ждать от доллара на следующей неделе

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что в период с 9 по 15 января на валютном рынке не ожидается значительных изменений.

 

Герман Марченко

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK)

Ожидается, что на следующей неделе курс американского доллара будет сопоставим с курсом последних двух месяцев – 40 – 41 гривна за доллар.

Автор: Дар'я Вереньова