Доллар резко подешевел в обменниках: как изменился курс за сутки
6 января 2023, 10:23Читати новину українською
Курс доллара за сутки практически не изменился в банках и на черном рынке, а вот в обменниках резко подешевел более чем на 20 копеек. Сколько стоит валюта сегодня и чего ждать на следующей неделе от курса, читайте дальше.
Курс валют в банках
- За данным "Минфину", 6 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (без изменений против 5 января), а купить за 40,75 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 42 гривны (без изменений), а продают в среднем по 42,70 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,30 гривны (-21 копейка), а продают – за 40,74 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,12 гривны (-18 копеек), а продажа – 42,64 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (без изменений), а продажа – 40,70 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают по 42,30 гривны (-10 копеек), а продают за 42,60 гривны (-10 копеек).
Чего ждать от доллара на следующей неделе
Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что в период с 9 по 15 января на валютном рынке не ожидается значительных изменений.
Ожидается, что на следующей неделе курс американского доллара будет сопоставим с курсом последних двух месяцев – 40 – 41 гривна за доллар.