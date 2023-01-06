Доллар резко подешевел в обменниках: как изменился курс за сутки

Курс доллара за сутки практически не изменился в банках и на черном рынке, а вот в обменниках резко подешевел более чем на 20 копеек. Сколько стоит валюта сегодня и чего ждать на следующей неделе от курса, читайте дальше.

Курс валют в банках

За данным "Минфину", 6 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (без изменений против 5 января), а купить за 40,75 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 42 гривны (без изменений), а продают в среднем по 42,70 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,30 гривны (-21 копейка), а продают – за 40,74 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – за (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,12 гривны (-18 копеек), а продажа – 42,64 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (без изменений), а продажа – 40,70 гривны (-5 копеек).

(без изменений), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 42,30 гривны (-10 копеек), а продают за 42,60 гривны (-10 копеек).

Чего ждать от доллара на следующей неделе

Банкирша Анна Золотько прогнозировала, что стоимость доллара на наличном рынке на этой неделе будет находиться в диапазоне 40,20 – 41,20 гривны.

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что в период с 9 по 15 января на валютном рынке не ожидается значительных изменений.