Официальный курс доллара не устает расти: на сколько выросла валюта за сутки

Доллар от НБУ, как и евро, продолжают тянуться вверх в цене. Американская валюта достигла уже более 39,30 гривны. В то же время евро выросло до почти 42,70 гривны.

Официальный курс 27 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,34 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 12 копеек против 26 марта.

Читайте также Будет ли курс доллара расти перед католической Пасхой

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,69 гривны, что на 21 копейку больше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 28 марта:

доллар – 39,22 гривны,

евро – 42,44 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 27 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39 гривен, а продажа – 39,53 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,05 гривны , а продажа – 39,45 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,25 гривны, а продажа – 39,35 гривны.

Каким будет курс в начале апреля

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, любые изменения на валютном рынке, особенно это касается безналичного, находятся в рамках созданной системы валютных колебаний.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка К тому же макрофин, его объем, в меру "высвободил" регулятора: он имеет возможность к более вариативному курсовому поведению на межбанке.

Лесовой отмечает, что на наличном рынке наблюдается относительное затишье, ведь рост курсов на межбанке не вызвал резкого увеличения спроса,

В канун католической Пасхи (конец марта) и в течение апреля коридоры колебаний могут быть такими:– 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро, а– 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривни за евро.