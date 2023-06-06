Доллар падает: стоит ли ожидать существенных изменений курса
На наличном рынке наблюдается резкий спад цены американской валюты. Доллар уже несколько дней подряд опускается ниже 37 гривен. Однако в экспертной среде считают, что населению на это не стоит обращать внимания.
Что происходит с курсом
По состоянию на утро 6 июня доллар в банках составил ниже 37 гривен. Это впервые, когда валюта два дня подряд стоила не больше 36,90 гривны. Что интересно, в обменниках доллар тоже остановился на таком уровне.
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В то же время экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу рассказал, что курс на сегодняшний день стабилен. А на изменения в обменниках не стоит ориентироваться потому, что это только десятая доля происходящего ежедневно на торгах на безналичном рынке, межбанке.
Есть все основания для того, чтобы безналичный курс, а это 90% всех сделок, сохранялся стабильно. НБУ даже собирается делать смягчение и переходить к плавающему валютному курсу в ближайшие месяцы.
Доллар этой недели: чего ждать
К слову, Гетман добавил, что на валютном рынке оснований для резкого роста курса нет, как и для укрепления гривны. Следовательно, ожидать существенных изменений не стоит.
Эксперт отметил, что колебания в рамках 1 – 2 гривен – это норма. И людям не стоит обращать на это внимание.
Этот курс важен для контрабандистов, закупающих "черный" товар, для определенных "схемщиков" и манипуляторов, а также для тех, кто хочет под подушкой хранить евро и доллары,
– добавляет собеседник.
Сколько стоит доллар
- Курс в банках по состоянию на утро: наличный доллар можно продать в среднем по 36,90 гривны, а купить за 37,38 гривны.
- Курс в обменниках: покупают доллар в среднем по 37,00 гривны, а продают – за 37,28 гривны.
- Курс на черном рынке: покупка доллара в среднем на уровне 37,15 гривны, а продажа – 37,26 гривны.