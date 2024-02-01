Доллар в банках "падает": валюта начала снова дешеветь на наличном рынке

В первый день февраля доллар в банках показал тенденцию на спад стоимости при покупке и продаже. На черном рынке валюты тоже потеряли цену, но несущественно. В то же время покупка обменниками доллара "полезла" вверх.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,65 гривны (-10 копеек против 31 января), а продажа – 38,20 гривны (-15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,90 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,70 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,10 гривны (-3 копейки), а продажа – 38,20 гривны (-5 копеек).

(-3 копейки), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 41,48 гривны (-4 копейки), а продают за 41,68 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны (+17 копеек), а продажа – 38,29 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(+17 копеек), а продажа – (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,34 гривны (-10 копеек), а продажа – 41,76 гривны (-6 копеек).

Каким будет курс

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что следующая неделя для валют может приобрести различные очертания.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банк Замечу, что главные стратегические факторы, на которых будет опираться регулятор, – это решение вопроса макрофинансовой помощи Украине и разблокирование автомобильных границ с Евросоюзом.

На безналичном рынке прогнозируют, что доллар будет в коридоре – 37,75 – 38,75 гривны, а евро – 40 – 42 гривны, на наличном рынке – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.сейчас достаточно мощный: по разным оценкам он

Впрочем, учитывая валютные интервенции, на которые ежемесячно тратится в среднем до 2,5 – 3 миллиарда долларов, он будет нуждаться в пополнении. Кроме того, прошлом году макрофинансовая помощь составила около 50% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета.

Таким образом, следующая неделя вряд ли принесет какие-то экстраординарные события: валютный рынок остается достаточно прогнозируемым, а предпосылок для изменений имеющихся трендов нет.