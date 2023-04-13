Доллар снова почти по 38: как изменился курс в банках и обменниках

Доллар на наличном рынке продолжает уверенно расти. За сутки американская валюта добавила 10 копеек в банках и 8 копеек в обменниках.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 13 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (+10 копеек против 12 апреля), а купить за 37,90 гривны (+10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривен (без изменений), а продают в среднем по 41,15 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,41 гривны (+8 копеек), а продают – за 37,77 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+8 копеек), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,67 гривны (+2 копейки), а продажа – 41,19 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,78 гривны (+3 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают по 40,90 гривны (+15 копеек), а продают за 41,14 гривны (-23 копейки).

Чего ждать от курса этой недели

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что предпраздничная неделя будет иметь признаки незначительной "валютной лихорадки" – колебания курса могут быть ежедневными, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты. Амплитуда таких колебаний может быть в диапазоне 30 – 50 копеек.

Марченко подчеркнул, что такое "поведение" курсов валют накануне Пасхи не удивительно, ведь обычно в такие периоды рынок достаточно резвый, при этом активны как покупатели, так и продавцы наличной валюты (граждане будут тратить часть своих сбережений на праздничные закупки).

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Есть достаточно оснований прогнозировать, что наличный курс будет в коридоре 37 – 37,60 гривен за доллар.

Другая банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс будет содержаться в коридоре 37,4 – 38 гривен за доллар.