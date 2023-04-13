Доллар снова почти по 38: как изменился курс в банках и обменниках
Доллар на наличном рынке продолжает уверенно расти. За сутки американская валюта добавила 10 копеек в банках и 8 копеек в обменниках.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 13 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (+10 копеек против 12 апреля), а купить за 37,90 гривны (+10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,50 гривен (без изменений), а продают в среднем по 41,15 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,41 гривны (+8 копеек), а продают – за 37,77 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,67 гривны (+2 копейки), а продажа – 41,19 гривны (+30 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,78 гривны (+3 копейки).
- Евро покупают по 40,90 гривны (+15 копеек), а продают за 41,14 гривны (-23 копейки).
Чего ждать от курса этой недели
Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что предпраздничная неделя будет иметь признаки незначительной "валютной лихорадки" – колебания курса могут быть ежедневными, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты. Амплитуда таких колебаний может быть в диапазоне 30 – 50 копеек.
Марченко подчеркнул, что такое "поведение" курсов валют накануне Пасхи не удивительно, ведь обычно в такие периоды рынок достаточно резвый, при этом активны как покупатели, так и продавцы наличной валюты (граждане будут тратить часть своих сбережений на праздничные закупки).
Есть достаточно оснований прогнозировать, что наличный курс будет в коридоре 37 – 37,60 гривен за доллар.
Другая банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс будет содержаться в коридоре 37,4 – 38 гривен за доллар.
Я не исключаю временных курсовых провалов и периодов роста стоимости доллара. Однако тактически показатели будут тянуться к равновесным значениям 37,6 – 37,8 гривны за доллар.