Официальный курс существенно вырос: доллар вскоре перевалит за более чем 37 гривен

Курс от НБУ каждый день прибавляет в цене. За сегодня стоимость почти приблизилась к 37 гривен. Курс евро тоже направляется к отметке в 40 гривен.

Официальный курс 13 декабря

За данным Нацбанка, официальный курс 13 декабря составляет 36,98 гривны за доллар. За прошедшие сутки цена доллара снова существенно выросла – на 11 копеек.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 39,93 гривны. Стоимость выросла на 26 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 14 декабря:

Доллар – 37,02 гривны,

Евро – 39,92 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 13 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,12 гривны , а продажа – 37,7 гривны .

, а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 37,4 гривны , а продажа – 37,82 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,6 гривны, а продажа – 37,73 гривны.

Ожидание курса доллара в 2024 году

По данным НБУ, В следующем году курс будет расти, а инфляция не будет превышать 10%.

Финансовые аналитики в декабре 2023 г. спрогнозировали, что курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40,08 гривны за доллар.

Население ожидает, что доллар достигнет 39,8 гривны. Это данные за ноябрь.

А банкиры считают, что курс вырастет до 41,16 гривны за доллар (по состоянию на октябрь).