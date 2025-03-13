Доллар вырос, а евро опустилось: НБУ установил курсы валют

Едва ли не впервые за некоторое время официальный доллар США показал рост валюты, а официальное евро наоборот спад. Кроме того, НБУ ожидает, что 14 марта европейская валюта снова опустится до уровня в 45 гривен, зато американская валюта несколько подорожает.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек против 12 марта. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,16 гривны. То есть цена упала на 5 копеек.

Смотрите также Дефицит российского бюджета уже превысил предел: у Кремля остался один выход

По состоянию на 14 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,52 гривны,

евро – 45 гривен.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,66 гривны , продажа – по 41,64 гривны ,

, продажа – , по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 41,30 гривны, продажа – по 41,75 гривны.

На каком уровне будут курсы валют с новой рабочей недели

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курсы валют на следующей неделе не удивят резкими изменениями. Таким образом, доллар будет находиться на уровне 41,40 – 42 гривны, а евро на уровне 44,50 – 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Во-первых, на рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", что делает невозможным резкие курсовые "скачки". Во-вторых, принятые монетарные меры по поддержанию прочности гривны и подавления роста цен скажутся на курсовых колебаниях.

Кроме того, Лесовой добавляет, что будет иметь влияние и сезонный фактор повышенного предложения, а также минимальная разница между курсами межбанка и наличного рынка. Иногда наличные курсы даже могут быть несколько ниже безналичных.