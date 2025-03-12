Валюты полезли вверх: в банках и обменниках рост цены

За последние сутки доллар США существеннее всего показал рост в банках и на черном рынке. В обменниках также валюта подорожала, но всего на несколько копеек. Зато евро "бьет рекорды", ведь в банках наблюдается рост на 40 копеек, а на черном рынке – более чем на 30 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (+10 копеек против 11 марта) и продажа по 41,80 гривны (+15 копеек).

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Покупка евро происходит по 44,80 гривны (+40 копеек), а продажа по 45,47 гривны (+28 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,58 гривны (+9 копеек), а продать по 41,63 гривны (+18 копеек).

(+9 копеек), а продать по (+18 копеек). Покупка евро по 45,01 гривны (+23 копейки), а продажа по 45,23 гривны (+31 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,06 гривны (+1 копейка), а продают по 41,61 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продают по (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,73 гривны (-2 копейки), а продают по 45,50 гривны (+9 копеек).

Что прогнозируют эксперты по курсу на март

Для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что среди факторов, которые будут иметь влияние на рынок, являются как закупка газа в хранилища и импорта электроэнергии, так и подготовка к посевной. Кроме того, есть определенная неопределенность относительно переговорного процесса.

По прогнозам Шевчишина, этом месяце диапазон курса доллара достигнет 42 – 43 гривен за валюту.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик В бюджете на 2025 год курс на уровне 45 гривен остается.

Дело в том, что если заложенный курс в бюджет будет ниже, чем 45 гривен, то Украина будет недополучать средства от внешних операций.