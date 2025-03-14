Где купить выгодно валюту в конце рабочей недели

За последние сутки на рынке наблюдается спад стоимости как доллара США, так и евро. Больше всего европейская валюта потеряла на черном рынке, а вот американская – в обменниках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (без изменений против 13 марта) и продажа по 41,85 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 44,82 гривны (-8 копеек), продажа – по по 45,50 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,60 гривны (-6 копеек), а продать по 41,64 гривны (без изменений).

(-6 копеек), а продать по (без изменений). Покупка евро по 45 гривен (-15 копеек), а продажа по 45,24 гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,10 гривны (-18 копеек), а дают по 41,73 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а дают по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,83 гривны (-6 копеек), а продают по 45,43 гривны (+6 копеек).

Какой прогноз курса доллара и евро

Как сообщил для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе не стоит ожидать существенных по изменению курса валют на рынке.

Как добавляет банки, гривна за последний месяц укрепилась относительно доллара: в течение января – февраля официальный курс доллара снизился с 42,02 гривны за доллар до 41,43 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, торговые войны, затіані Дональдом Трампом, только усиливают внутреннюю инфляцию в США и как вследствие этого можно ожидать определенное "предложение" курса этой валюты.

Важно! Прогнозируется, что с 17 по 23 марта на валютном рынке населения: доллар 41,40 – 42 гривны за валюту, евро – 44,50 – 45,50 гривны за валюту.