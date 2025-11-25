Валюты выросли всюду: как доллар подорожал почти на полгривны

За последние сутки доллар и евро резко выросли в цене. Существенный рост заметен и банках, и в обменниках. А наиболее заметный рост произошел для курса обмена валют в обменниках, где доллар вырос почти на 40 копеек, а евро – более чем на 40 копеек.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 25 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,20 гривны (+20 копеек против 24 ноября) и продажа по 42,61 гривне (+12 копеек). Смотрите также "Национальный кэшбек" в Украине: в Минэкономики ответили, закроют ли программу в 2026 году Покупка евро проходит по 48,67 гривны (+20 копеек), продажа – по 49,25 гривны (+15 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,60 гривны (+10 копеек), а продать по 42,73 гривны (+28 копеек).

(+10 копеек), а продать по (+28 копеек). Покупка евро по 49,15 гривны (+14 копеек), а продажа по 49,32 гривны (+12 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 42,30 гривны (+38 копеек), а продают по 42,70 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+38 копеек), а продают по (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,10 гривны (+42 копеек), а продают по 49,50 гривны (+10 копеек). Каким будет курс в декабре? Как прогнозирует банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала , в декабре возможна медленная контролируемая девальвация гривны до пределов 43 – 43,5 гривны за доллар и 49,5 – 51 гривны за евро.

В конце года ожидается новая волна свободной гривны, полученной в виде традиционных ежегодных бюджетных выплат: бонусов, премий, дивидендов. Часть этих средств попадет на валютный рынок.

Зато официальный курс доллара в конце 2025 года вырастет лишь на 2,3 – 3,5%: с 42,02 гривны за доллар до максимум 43 – 43,5 гривны за доллар. А курс евро будет зависеть от формирования на мировом рынке.