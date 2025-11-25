Валюти зросли усюди: як долар подорожчав майже на пів гривні

За останню добу долар та євро різко виросли в ціні. Суттєве зростання помітне і банках, і в обмінниках. А найбільше помітне зростання відбулося для курсу обміну валют в обмінниках, де долар виріс на майже 40 копійок, а євро – на понад 40 копійок.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 25 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,20 гривні (+20 копійок проти 24 листопада) та продаж по 42,61 гривні (+12 копійок). Дивіться також "Національний кешбек" в Україні: у Мінекономіки відповіли, чи закриють програму у 2026 році Купівля євро проходить по 48,67 гривні (+20 копійок), продаж – по 49,25 гривні (+15 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,60 гривні (+10 копійок), а продати по 42,73 гривні (+28 копійок).

(+10 копійок), а продати по (+28 копійок). Купівля євро по 49,15 гривні (+14 копійок), а продаж по 49,32 гривні (+12 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 42,30 гривні (+38 копійок), а продають по 42,70 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+38 копійок), а продають по (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 49,10 гривні (+42 копійок), а продають по 49,50 гривні (+10 копійок). Яким буде курс у грудні? Як прогнозує банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу , у грудні можлива повільна контрольована девальвація гривні до меж 43 – 43,5 гривні за долар і 49,5 – 51 гривні за євро.

Наприкінці року очікується нова хвиля вільної гривні, отриманої у вигляді традиційних щорічних бюджетних виплат: бонусів, премій, дивідендів. Частина цих коштів потрапить на валютний ринок.

Натомість офіційний курс долара наприкінці 2025 року зросте лише на 2,3 – 3,5%: з 42,02 гривні за долар до максимум 43 – 43,5 гривні за долар. А курс євро залежатиме від формування на світовому ринку.