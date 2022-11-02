Курс доллара развернулся в сторону роста и стремительно дорожает

Курс доллара продолжает тенденцию роста несколько дней подряд после длительного снижения. За сутки доллар в банках подорожал в среднем на 30 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 2 ноября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,70 гривны (+30 копеек против 1 ноября). В то время как продают ее за 40,40 гривны (+25 копеек).

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Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,54 гривны (-23 копейки), а продают – за 40,46 гривны (+25 копеек), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а продают – за (+25 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,62 гривны (+12 копеек) и продажа – 39,73 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,16 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,40 гривны (-2 копейки).

(+3 копейки), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают по 39,15 гривны (-3 копеек), а покупают по 39,45 гривны (-4 копейки).

Чего ждать от курса этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в ближайшую неделю курс будет находиться в диапазоне 39,1 – 40 гривны за доллар . Массированная ракетная атака в понедельник утром лишь немного повлияла на котировки на наличном рынке, но рынок в целом не реагирует на такие обстрелы.

Экономист Олег Гетман считает, что курс будет колебаться в ближайшие месяцы в обе стороны. Это зависит от большого количества факторов, в частности, на это повлияет и "зерновой коридор". А также панический фактор, возвращение украинскими военными контроля над Херсоном и тому подобное.