"Дешевле все равно не будет": эксперт посоветовал покупать доллары сейчас

Доллар сейчас является самой стабильной валютой в мире. Следовательно, среди населения на доллар растет спрос, на евро – уменьшается.

Об этом рассказал 24 каналу Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам. Он добавил, что в 2023 году наличный доллар будет выше официального.

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Или покупать сейчас доллар

Эксперт отмечает, что в проекте Бюджета-2023 официальный доллар заложен на уровне 42 гривен.

Олег Пендзин Эксперт по экономическим вопросам Поэтому пусть каждый определяет, конвертировать ли сейчас средства или позже. Дешевле все равно не будет. Наличный курс, при том же сохранении системы, что и в 2022 году, будет гораздо выше.

Напомним, из-за массовой ракетной атаки курс доллара в Украине резко достиг 42 гривен. Но такой пик оказался временным.

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Ракеты летят, а курс держится

По данным от Анни Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, курсовой всплеск, наблюдавшийся в минувший понедельник из-за массированной ракетной атаки по украинским городам, оказался очень ограниченным во времени.

Курс доллара достиг пика, однако за короткий период время опустилось до 41 гривны. А на протяжении оставшейся недели находился в пределах коридора 40,5 – 41 гривна.

Можно предположить, что при более или менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 – 41,6 гривны,

– добавила Анна Золотько.

Что с долларом в банках, обменниках и на черном рынке

Курс валют в банках 17 октября остановился при покупке на уровне 40,20 гривны (+5 копеек против 14 октября), продают – за 40,90 гривны за доллар (-10 копеек).

Курс в обменниках в среднем покупают за 40,54 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,89 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,70 грн (+10 копеек), а продажа – 40,85 грн (+9 копеек).

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