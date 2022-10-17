"Дешевле все равно не будет": эксперт посоветовал покупать доллары сейчас
Доллар сейчас является самой стабильной валютой в мире. Следовательно, среди населения на доллар растет спрос, на евро – уменьшается.
Об этом рассказал 24 каналу Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам. Он добавил, что в 2023 году наличный доллар будет выше официального.
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Или покупать сейчас доллар
Эксперт отмечает, что в проекте Бюджета-2023 официальный доллар заложен на уровне 42 гривен.
Поэтому пусть каждый определяет, конвертировать ли сейчас средства или позже. Дешевле все равно не будет.
Напомним, из-за массовой ракетной атаки курс доллара в Украине резко достиг 42 гривен. Но такой пик оказался временным.
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Ракеты летят, а курс держится
По данным от Анни Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, курсовой всплеск, наблюдавшийся в минувший понедельник из-за массированной ракетной атаки по украинским городам, оказался очень ограниченным во времени.
Курс доллара достиг пика, однако за короткий период время опустилось до 41 гривны. А на протяжении оставшейся недели находился в пределах коридора 40,5 – 41 гривна.
Можно предположить, что при более или менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 – 41,6 гривны,
– добавила Анна Золотько.
Что с долларом в банках, обменниках и на черном рынке
- Курс валют в банках 17 октября остановился при покупке на уровне 40,20 гривны (+5 копеек против 14 октября), продают – за 40,90 гривны за доллар (-10 копеек).
- Курс в обменниках в среднем покупают за 40,54 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,89 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,70 грн (+10 копеек), а продажа – 40,85 грн (+9 копеек).