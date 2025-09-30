После евро резко опустился доллар: какие курсы валют установлены сегодня
- Официальный курс доллара составляет 41,31 гривны, что на 16 копеек меньше, чем 29 сентября, а курс евро вырос на 4 копейки до 48,44 гривны.
- На 1 октября ожидается, что доллар снова потеряет цену, как и евро.
За последние сутки НБУ изменил курс доллара, опустив его на 16 копеек. Зато евро наоборот выросло – на 4 копейки. С первого дня октября ожидается, что американская валюта снова существенно потеряет цену.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,31 гривне. То есть цена американской валюты упала на 16 копеек против 29 сентября. Официальный курс евро составляет 48,44 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 1 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,14 гривны;
- евро – 48,30 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 30 сентября курс доллара на наличном рынке составил:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,13 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,40 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,21 гривны, продажа – по 41,58 гривны.
Какими будут доллар и евро в октябре?
Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, что в октябре спрос на валюту может вырасти, но валютные интервенции на рынке превысят 3,5 – 4 миллиарда долларов. Кроме того, ожидается, что монетарная политика НБУ будет опираться на уровень потребительских цен.
Сейчас в проекте бюджета на 2026 год средневзвешенный курс доллара установлен на уровне 45,6 гривны за доллар.
Прогнозируется, что доллар в октябре будет в диапазоне от 41,2 гривны до 42,2 гривны, а курс евро может составить от 47,5 гривны до 49,5 гривны.