Где курсы валют опустились наиболее существенно

В обменниках и в банках евро подешевело, однако цена не сильно опустилась от предыдущего показателя. В то же время доллар остается без изменений уже вторые сутки подряд в банках, а в обменниках спад цены даже больше, чем в евро.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (без изменений против 20 ноября) и продажа по 41,65 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,52 гривны (-8 копеек), а продажа по 44,11 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,62 гривны (+6 копеек), а продать по 41,62 гривны (+2 копейки).

(+6 копеек), а продать по (+2 копейки). Покупка евро по 43,96 гривны (-4 копейки), а продажа по 44,08 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 40,96 гривны (-19 копеек), а продают по 41,72 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают по (-10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,60 гривны (-15 копеек), а продают по 44,48 гривны (+13 копеек).

Какой курс прогнозируют на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом рассказал, что в последнюю неделю ноября, несмотря на достаточную оживленность на рынке валют, курсовые показатели будут меняться ежедневно.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако в итоге недели они не будут значительными. Причем мы не исключаем, они то будут расти, то снижаться.

По словам Лесового, активность на рынке будет достаточно высокой. Кроме того, следующей неделе официально стартует сезон скидок, акций, бонусов и тому подобное. Поэтому граждане, имеющие валютные сбережения, могут воспользоваться таким периодом.

Заметьте! С 25 ноября по 1 декабря коридоры валютных колебаний на межбанке составят 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро, а на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.