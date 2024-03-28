Официальный курс "тает": на сколько подешевел доллар

Доллар от НБУ за последние сутки подешевел. Евро же потеряло более 20 копеек. Завтра ожидается, что цена может несущественно измениться.

Официальный курс 28 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,22 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 12 копеек против 27 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,44 гривны, что на 25 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 29 марта:

доллар – 39,22 гривны,

евро – 42,36 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 28 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39 гривен, а продажа – 39,49 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,05 гривны , а продажа – 39,45 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,87 гривны, а продажа – 39,55 гривны.

Какого курса доллара ждать в апреле

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что в апреле курсовые показатели будут достаточно изменчивыми. Поэтому они то будут расти, то снижаться. Впрочем, это "погоды не будет делать" на рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Такие изменения, по-прежнему, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.

Кроме того, поступления макрофинансовой помощи от партнеров будет сказываться на действиях Нацбанка. По словам Лесового, регулятор в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка.

Курс доллара в апреле будет иметь следующие коридоры:39 – 40 гривны за доллар на межбанке и на наличном рынке. По евро, то ожидается, что валюта будет на уровне 42 – 43,5 гривны и 41 – 43,5 гривны соответственно.