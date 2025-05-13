На рынке везде спад: как упал доллар и какова его цена

В банках американская валюта показала несущественный спад, а в обменниках цена изменилась еще больше. В то же время евро потеряло больше всего в банках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (-5 копеек против 12 мая) и продажа по 41,80 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 46 гривен (-50 копеек), продажа – по 46,80 гривны (-40 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (+9 копеек), а продать по 41,54 гривны (+4 копеек).

(+9 копеек), а продать (+4 копеек). Покупка евро по 46,40 гривны (-57 копеек), а продажа по 46,63 гривны (-54 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,87 гривны (-23 копейки), а продают по 41,57 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а продают (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,65 гривны (-36 копеек), а продают по 46,85 гривны (-13 копеек).

Что было с курсом на прошлой неделе

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, На прошлой неделе НБУ ослабил много ограничений, введенных для бизнеса с начала войны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Нацбанк снял часть ограничений на погашение внешних кредитов, осуществление форвардных сделок, финансирование зарубежных представительств и расчеты корпоративными карточками за рубежом.

Золотько добавляет, что в начале прошлой недели наблюдалось незначительное снижение стоимости, а самый дешевый курс был в среду – 41,20 – 41,80 гривны за доллар.

Обратите внимание! Кроме того, самое низкое предложение валюты было зафиксировано еще и в понедельник, а наибольший спрос – в среду и четверг. В то же время на всех этапах Нацбанк компенсировал структурный дефицит.