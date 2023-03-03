С 45 до 40 гривен: что будет с долларом в 2023 году

Доллар на протяжении нескольких месяцев удивляет. Сейчас курс опустился ниже психологической отметки в 39 гривен. Интересно, что ранее аналитики прогнозировали, что в конце 2023 года доллар будет достигать 45 гривен. Однако прогнозы по курсу сейчас изменились.

Как изменились прогнозы

По данным финансовой группы ICU, до конца 2023 года официальный курс достигнет 40 гривен за доллар. Известно, что в течение февраля гривна по отношению к доллару и евро продолжала укрепляться. Сейчас в обменниках и банках доллар не превышает 39 гривен.

Актуально Упадут ли доллар и евро еще больше на следующей неделе

Вероятнее всего снижение произошло из-за того, что:

В Украину приходят большие объемы финансовой международной помощи и кредиты.

Давление на экономику снизится весной после массовых ракетных обстрелов по энергосистеме Украины. Уже сейчас ситуация со светом заметно улучшилась. Стабилизационные и аварийные отключения не применяли уже более двух недель.

Аналитики ICU сообщают и о том, что украинцам не следует беспокоиться о повышении тарифов. Если же цены пойдут вверх, то не существенно. Кроме того, надеяться на повышение зарплат не стоит.

На каком уровне заложен доллар в бюджете

По прогнозам НБУ, бизнес ожидает, что среднегодовой курс будет составлять 42,59 гривны. В то же время, в бюджете на 2023 год курс заложен на уровне 45,8 гривны на конец этого года, хотя ожидаемый среднегодовой курс составляет 42,2 гривны.

что власть обычно закладывает в бюджет пессимистический прогноз. Так что цифры на самом деле могут отличаться.

К примеру, в 2020 году курс был заложен на уровне 27,5 гривны. А в марте того же года практически стоил 24,5 гривны.

Курс доллара по состоянию на 3 марта

Напомним, что 28 февраля курс доллара резко снизился. Сейчас он продолжает падать.