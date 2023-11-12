Курс заложен в бюджет: как он может повлиять на наличный доллар

В 2024 году ожидаемый курс заложили на уровне 40,7 гривны. Его снизили по сравнению с показателями, ставшими известными ранее. Как оказалось, это может оказать определенное влияние на наличный курс.

Курс в Бюджете-2024

Как рассказывает 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, валютный прогноз строится на многих макроэкономических факторах.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как рост ВВП, сокращение дефицита бюджета благодаря развитию экономики (т.е. увеличение внутренних поступлений в бюджет), валютных поступлений макрофина, объемы экспортной выручки и т.д.

среднегодовой курс доллара в бюджете на следующий год снизили до 40,7 гривны. Раньше ожидалось, что он будет на уровне 41,4 гривны.

Эксперт добавляет, что одновременно закладываемый в бюджете курс – это ориентир, когда совпадают несколько факторов: экономических, политических и сейчас – военных.

Еще часто бюджетный курс считают средневзвешенным показателем, который не всегда будет совпадать с фактическим курсом.

– объясняет Лесовой.

Повлияет ли изменение ожидаемого среднегодового курса на наличный рынок

По словам Тараса Лесового, вряд ли речь идет о каком-то фактическом влиянии. Скорее это влияние чисто психологическое.

Можно предположить, что ситуативно может увеличиться спрос на валюту. Однако уже три недели валютный рынок живет в условиях доминирования предложения над спросом – что мгновенно проявилось в снижении курсов валют. То есть, повторюсь, "бюджетный" курс – это ориентир, а фактический курс будет зависеть от целого ряда факторов,

– говорит банкир.

К факторам относятся:

политика НБУ по эффективной либерализации валютного рынка,

экономические показатели страны,

объемы макрофинансовой помощи,

ход боевых действий и возможный ущерб от вражеских атак, что может повлиять на способность бизнеса работать.

Сейчас наличный курс формируется с учетом межбанка, соотношения спроса и предложения именно на безналичном рынке. Кроме того, действует режим управляемой гибкости, обеспечивающий свободное курсообразование на межбанке.

НБУ "вмешивается" в рынок, увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций, чтобы отрегулировать "перекосы" между спросом и предложением. Однако и "свободы" на рынке все больше становится, поэтому рынок ожидает более динамичное изменение курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, но без скачков или падений,

– объясняет эксперт.

Следовательно, конечная цель – это возврат к "плавкому" курсу и 100-процентная либерализация валютного рынка.