Доллар от 47 до 52 гривен в 2025 году: при каких условиях цена достигнет таких показателей

Хотя на 2025 год Украина будет иметь финансирование от партнеров, однако немало факторов, которые накопились за годы, могут влиять существенно на курс. Без контроля НБУ доллар может даже перевалить за более 50 гривен.

Что будет с курсом в 2025 году

В авторской колонке для сайта 24 Канала аналитик Андрей Шевчишин заявил, что в 2025 году Украина будет иметь достаточно финансирования. Речь идет о 50 миллиардах долларов из доходов замороженных российских активов и о 38 миллиардах долларов от Евросоюза, МВФ и Всемирного банка.

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Таким образом, следующем году исчезает риск дефицита платежного баланса и резервов будет достаточно для того, чтобы закрывать потребности и дисбалансы.

Однако несмотря на весь позитив, в новом году давление на гривну будет продолжаться. Дело в том, что есть неопределенность относительно финансирования на последующие годы.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Украина не имеет внутреннего ресурса для восстановления, покрытия внешнеторгового дефицита, обеспечения свободного движения капитала, а говорить о репарациях или контрибуции на условиях принуждения к миру невозможно.

Инфляция влияет на стоимость гривны

Сейчас в Украине инфляция опережает инфляцию в США. Таким образом, следующем году гривна потеряет 9% покупательной способности, а доллар только 2,5%.

Шевчишин говорит, что такими темпами гривна только на инфляционной части должна потерять свои 7,5% против доллара. А это выводит на курс бюджетного ориентира – 45 гривен за доллар.

Важно! Финансовый аналитик прогнозирует, что если принять во внимание все накопленные дисбалансы за годы войны, убрать фактор жесткого контроля НБУ, то на 2025 год можно иметь курс доллара к гривне на уровне 47,20 – 52,80 гривны за доллар.