Що буде з курсом у 2025 році

В ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин заявив, що у 2025 році Україна матиме достатньо фінансування. Йдеться про 50 мільярдів доларів із доходів заморожених російських активів та про 38 мільярдів доларів від Євросоюзу, МВФ та Світового банку.

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Таким чином, наступного року зникає ризик дефіциту платіжного балансу й резервів буде достатньо для того, щоб закривати потреби та дисбаланси.

Однак попри весь позитив, у новому році тиск на гривню триватиме. Річ у тім, що є невизначеність щодо фінансування на наступні роки.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Україна не має внутрішнього ресурсу для відновлення, покриття зовнішньоторгівельного дефіциту, забезпечення вільного руху капіталу, а казати про репарації чи контрибуції на умовах примушення до миру неможливо.

Інфляція впливає на вартість гривні

Наразі в Україні інфляція випереджає інфляцію в США. Таким чином, наступного року гривня втратить 9% купівельної спроможності, а долар лише 2,5%.

Шевчишин каже, що такими темпами гривня лише на інфляційній частині повинна втратити свої 7,5% проти долара. А це виводить на курс бюджетного орієнтира – 45 гривень за долар.

Важливо! Фінансовий аналітик прогнозує, що якщо взяти до уваги всі накопичені дисбаланси за роки війни, прибрати фактор жорсткого контролю НБУ, то на 2025 рік можна мати курс долара до гривні на рівні 47,20 – 52,80 гривні за долар.