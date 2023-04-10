Возможны курсовые провалы: сколько будет стоить доллар на этой неделе

На прошлой неделе доллар опустился до 37 гривен за доллар. Ситуативное падение курса было вызвано панической распродажей валюты в ее начале.

Почему курс падал на прошлой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу заметила, что падение курса на прошлой неделе оказалось несколько глубже, чем она ожидала. На пике, во вторник, курс продажи доллара на наличном рынке опускался до 37 гривен за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка С одной стороны, это заставило некоторые банки даже пересматривать комиссию при покупке безналичной валюты с размещением на депозите. С другой, существенно сократило объемы по таким операциям, ведь в течение первых двух дней недели приобрести наличные доллары и евро было выгоднее на наличном рынке.

Также она добавила, что, как и ожидалось, такой переток спроса довольно быстро развернул курсовой тренд и уже в середине недели курс продажи доллара поднялся выше нижней границы прогнозируемого коридора на уровне 37,4 гривны за доллар.

В конце концов, эту неделю пара гривна/доллар начинает в коридоре 37,6 – 37,7 гривны за доллар,

– резюмирует банкир.

Наличный курс 10 апреля

В банках Украины можно продать в среднем за 37,20 гривны (+20 копеек против 7 апреля), а купить за 37,90 гривны (+20 копеек).

Украины можно продать в среднем за 37,20 гривны (+20 копеек против 7 апреля), а купить за 37,90 гривны (+20 копеек). В обменниках покупают доллар в среднем за 37,35 гривны (+15 копеек), а продают – за 37,72 гривны (-21 копейки).

покупают доллар в среднем за 37,35 гривны (+15 копеек), а продают – за 37,72 гривны (-21 копейки). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,51 гривны (-9 копеек), а продажа – 37,68 гривны (-19 копеек).

Каким будет курс этой недели

Золотько объясняет, что диапазон 37,6 – 37,7 гривны за доллар в основном отвечает ожиданиям рынка ввиду альтернативы в виде возможности покупки безналичной валюты с размещением на депозите.

Так что, скорее всего, в течение этой недели курс будет удерживаться в коридоре 37,4 – 38 гривен за доллар. Я не исключаю временных курсовых провалов и периодов роста стоимости доллара. Однако тактически показатели будут тянуться к равновесным значениям 37,6 – 37,8 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.