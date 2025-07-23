От спада до подорожания: как изменились курсы валют

Доллар в банках и на черном рынке уже несколько дней подряд почти не меняется в цене. За последние сутки было заметно лишь несущественное подорожание. В то же время евро как подорожало, так и подешевело.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 23 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 22 июля) и продажа по 42 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,50 гривны (+8 копеек), продажа – по 49,22 гривны (+16 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+2 копейки), а продать по 41,78 гривны (+2 копейки).

(+2 копейки), а продать (+2 копейки). Покупка евро по 48,90 гривны (+9 копеек), а продажа по 49,15 гривны (+13 копеек).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 22 июля, доллары покупают в среднем по: 41,03 гривны (-28 копеек), а продают по 41,86 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. По состоянию на 23 июля, Евро покупают по 48,45 гривны (-17 копеек), а продают по 49,40 гривны (+6 копеек).

Какой курс прогнозируют на этой неделе?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, рассказал, что курс будет находиться в районе 41,60 – 42,20 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С долларом ситуация будет подчинена прежде всего стратегии регулятора: будет действовать режим управляемой гибкости, что длительное время обеспечивает определенную курсовую стабильность и незначительную динамику разнонаправленных изменений.

Лесовой добавляет, что по его наблюдениям, более 50% граждан до сих пор держат долларовую валюту как способ сэкономить. Кроме того, он отмечает, что паническая скупка европейской валюты на фоне ее роста, не поможет сохранить состояние или заработать.