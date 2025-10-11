Курс доллара будет оставаться стабильным в течение октября. Ожидаемый люфт колебаний: от 41,20 гривны до 42,20 гривны.

В то же время, с 13 по 19 октября курс на межбанке, вероятно, будет находиться в пределах 41,20 – 41,60 гривны. А вот на наличном рынке – 41,25 – 41,65 гривны за доллар.