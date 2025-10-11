11 октября, 23:10
Сколько гривен в 50 долларах сейчас
Основні тези
- Официальный курс доллара в Украине 11 октября составляет 41,51 гривны за доллар.
- Покупка 50 долларов в банке стоит примерно 2 090 гривен, а в обменнике – 2 078,50 гривен.
Курс доллара в Украине стабилен. Происходили лишь незначительные изменения. Колебания, которые есть сейчас, почти неощутимы.
Какой курс доллара в Украине сейчас?
11 октября, официальный курс доллара в Украине – 41,51 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Как отмечает издание "Минфин", средний курс доллара в банке таков:
- покупка – 41,35 гривны за доллар США;
- продажа – 41,80 гривны за доллар США.
В обменниках, в свою очередь, курс доллара следующий:
- покупка – 41,44 гривны за доллар США;
- продажа – 41,57 гривны за доллар США.
Сколько надо гривен, чтобы купить 50 долларов сейчас?
- в банке купить 50 долларов можно за примерно – 2 090 гривен;
- а в обменнике приобрести 50 долларов удастся за ориентировочно – 2 078,50 гривен.
Сколько гривен можно получить за 50 долларов?
- в банке за 50 долларов удастся получить ориентировочно – 2 067,50 гривен;
- при обмене 50 долларов в обменнике, удастся выручить где-то – 2 072 гривен.
Что нужно знать о курсе доллара сейчас?
Курс доллара будет оставаться стабильным в течение октября. Ожидаемый люфт колебаний: от 41,20 гривны до 42,20 гривны.
В то же время, с 13 по 19 октября курс на межбанке, вероятно, будет находиться в пределах 41,20 – 41,60 гривны. А вот на наличном рынке – 41,25 – 41,65 гривны за доллар.